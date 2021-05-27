Едва держась на ногах молодая женщина чуть не угробила ребенка
Так, в Виннице молодая женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вывела двоих детей на прогулку. Женщина едва держалась на ногах, поэтому споткнулась и упала, завалив коляску с ребенком.
Об этом сообщили на Телеграмм-канале "Вартові Еспресо" и показали кадры, как это произошло.
Горе-мать, у которой буквально заплетаются ноги, катит коляску по детской площадке. Рядом с ней шагает еще одна маленькая девочка. На кадрах видно, как женщина не прошла и метра, не удержалась на своих ногах и полетела просто на коляску. При этом коляска рухнула на землю, а вместе с ним и ребенок, который в ней находился.
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Женщина перекатилась с коляски, но самостоятельно подняться на ноги не смогла. Случайный прохожий помог матери. Он поднял коляску, а потом поднял на ноги горе-мать, которая снова продолжила прогулку.
Также ранее сообщалось, что во время проверки семьи в Основянском районе Харьковской области работники соцслужбы застали дома двух детей, которые находились без присмотра. 8-летний мальчик и 2-летняя девочки сидели в грязи и были голодными.
Мать на момент проверки была пьяна, в квартире находилось еще пятеро мужчин. Женщина в присутствии детей высказывалась грубой бранью.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.