Едва держась на ногах молодая женщина чуть не угробила ребенка

Так, в Виннице молодая женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вывела двоих детей на прогулку. Женщина едва держалась на ногах, поэтому споткнулась и упала, завалив коляску с ребенком.

Об этом сообщили на Телеграмм-канале "Вартові Еспресо" и показали кадры, как это произошло.

Горе-мать, у которой буквально заплетаются ноги, катит коляску по детской площадке. Рядом с ней шагает еще одна маленькая девочка. На кадрах видно, как женщина не прошла и метра, не удержалась на своих ногах и полетела просто на коляску. При этом коляска рухнула на землю, а вместе с ним и ребенок, который в ней находился.

Женщина перекатилась с коляски, но самостоятельно подняться на ноги не смогла. Случайный прохожий помог матери. Он поднял коляску, а потом поднял на ноги горе-мать, которая снова продолжила прогулку.

Также ранее сообщалось, что во время проверки семьи в Основянском районе Харьковской области работники соцслужбы застали дома двух детей, которые находились без присмотра. 8-летний мальчик и 2-летняя девочки сидели в грязи и были голодными.

Мать на момент проверки была пьяна, в квартире находилось еще пятеро мужчин. Женщина в присутствии детей высказывалась грубой бранью.



Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.