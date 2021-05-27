13-летний подросток, которого в Виннице сбила пьяная водитель, пришел в себя



Мама парня рассказала, что кроме многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы ее сын получил деформацию лица, передает " Мама парня рассказала, что кроме многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы ее сын получил деформацию лица, передает " 33 канал ".

Женщина отметила, что Андрею сейчас нужна дорогостоящая операция, а сам он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

"Сын понимает, что к нему говорят и уже съел две ложки супа. Состояние тяжелое, из головы идет кровь. Нам необходимо ставить пластину. Цена в Украине такой 25 тысяч. Если за границей, сумма возрастает вдвое. Кроме этого, у него деформация челюсти и вмятина на лице. Необходима операция", - сообщила мама мальчика.



Напомним, жуткое ДТП произошло 24 мая - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка, который направлялся в школу по тротуару.

Также ранее сообщалось, что в Краматорске в средней школе ученики отправили преподавателя на больничную койку. Двое парней решили без разрешения взять средство защиты и умудрились сломать запорное устройство баллончика. Он распространял раздражающее вещество до полного опустошения.

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