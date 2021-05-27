Мама парня рассказала, что кроме многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы ее сын получил деформацию лица, передает "33 канал".
"Сын понимает, что к нему говорят и уже съел две ложки супа. Состояние тяжелое, из головы идет кровь. Нам необходимо ставить пластину. Цена в Украине такой 25 тысяч. Если за границей, сумма возрастает вдвое. Кроме этого, у него деформация челюсти и вмятина на лице. Необходима операция", - сообщила мама мальчика.
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