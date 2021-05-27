Ребенка забрали сразу из детского площадке в больницу

В Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.

Об этом в соцсети сообщила представительница общественной организации "Ангелы жизни" Лиана Диновская.

Палец ребенка попал в дырку на горке и часть его фактически отрезало. Как оказалось, дыры на горке местные службы "залатали" скотчем.

"Горку огородили аварийными лентами и должны были сделать ремонт. Удивлению нет предела, оказывается, ремонт – это заклеить дыры скотчем. Да сколько же можно терпеть такой беспредел, кто проверял качество этой горки? Считаю, такую халатность нельзя игнорировать", – написала Лиана Диновская в Facebook.

По словам женщины, эту площадку вообще нельзя вводить в эксплуатацию, поскольку "там на каждом шагу опасность". После инцидента мальчика прооперировали, сейчас ребенок дома.

Также ранее сообщалось, что вопиющий случай произошел в Тернопольской области. Так, местные врачи госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.

Отмечается, что несчастный случай произошел 25 мая в с. Ястребово Козовского района, куда в 19:58 выезжала районная бригада скорой помощи.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.