Ребенка забрали сразу из детского площадке в больницу
В Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.
Об этом в соцсети сообщила представительница общественной организации "Ангелы жизни" Лиана Диновская.
Палец ребенка попал в дырку на горке и часть его фактически отрезало. Как оказалось, дыры на горке местные службы "залатали" скотчем.
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"Горку огородили аварийными лентами и должны были сделать ремонт. Удивлению нет предела, оказывается, ремонт – это заклеить дыры скотчем. Да сколько же можно терпеть такой беспредел, кто проверял качество этой горки? Считаю, такую халатность нельзя игнорировать", – написала Лиана Диновская в Facebook.
По словам женщины, эту площадку вообще нельзя вводить в эксплуатацию, поскольку "там на каждом шагу опасность". После инцидента мальчика прооперировали, сейчас ребенок дома.
Также ранее сообщалось, что вопиющий случай произошел в Тернопольской области. Так, местные врачи госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.
Отмечается, что несчастный случай произошел 25 мая в с. Ястребово Козовского района, куда в 19:58 выезжала районная бригада скорой помощи.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.