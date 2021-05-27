В Николаеве детей в школах и детсадах кормили испорченными продуктами
Как передает Politeka.net, об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов на своей страничке в Facebook.
Украинцы были возмущены увиденным.
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"Не понимаю одного, сколько д/с по городу, родители водят детей и молчат! Как можно молчать и почему, когда такой бардак?!", "Вот это да! Это очень страшно, чтобы быть правдой", "И к сожалению это не единичные случаи", "Без слёз истерики не взглянешь, ужас, и так везде, однозначно, а где-то и хуже", - писали в комментариях под постом.
Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.
Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.
Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.