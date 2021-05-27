На опубликованных кадрах видно, что качество продуктов, из которых готовили еду детям оставляет желать лучшего.

Сами кухни, где готовится еда также находятся в плачевном состоянии.

Украинцы были возмущены увиденным.

"Не понимаю одного, сколько д/с по городу, родители водят детей и молчат! Как можно молчать и почему, когда такой бардак?!", "Вот это да! Это очень страшно, чтобы быть правдой", "И к сожалению это не единичные случаи", "Без слёз истерики не взглянешь, ужас, и так везде, однозначно, а где-то и хуже", - писали в комментариях под постом.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.