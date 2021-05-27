На Николаевщине подросткам запретили вечером находится в общественных местах
Так, в деревне Галициново в вечернее и ночное время детям будет запрещено посещать развлекательные заведения и другие общественные места.
Ограничение будет действовать с 22:00, передает "ТСН".
В сельском совете объяснили, что соответствующим запретов в населённом пункте хотят навести порядок.
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"После 22 часов дети должны находиться дома, а не в барах или на остановках. Если обнаружим детей — нарушителей, будем проводить беседы с родителями с привлечением правоохранительных органов", - рассказали в сельсовете.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове школьника избили и сломали нос.
Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и переломы носа в трех местах.
Первое нападение на школьника произошло два года назад - во время уроков подростка якобы побил ученик 9-го класса.
Несколько недель назад ситуация повторилась и 1 мая друг обидчик ударил школьника в область виска. И спустя три дня уже восемь человек избили парня и сломали ему нос.
Кроме того, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"
Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"
Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.