Как вам такой запрет?

На Николаевщине подросткам запретили вечером находится в общественных местах

Так, в деревне Галициново в вечернее и ночное время детям будет запрещено посещать развлекательные заведения и другие общественные места.

Ограничение будет действовать с 22:00, передает "ТСН".

В сельском совете объяснили, что соответствующим запретов в населённом пункте хотят навести порядок.

"После 22 часов дети должны находиться дома, а не в барах или на остановках. Если обнаружим детей — нарушителей, будем проводить беседы с родителями с привлечением правоохранительных органов", - рассказали в сельсовете.



Ранее мы рассказывали, что в Харькове школьника избили и сломали нос.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и переломы носа в трех местах.

Первое нападение на школьника произошло два года назад - во время уроков подростка якобы побил ученик 9-го класса.

Несколько недель назад ситуация повторилась и 1 мая друг обидчик ударил школьника в область виска. И спустя три дня уже восемь человек избили парня и сломали ему нос.

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Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"

Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.