В Полтаве люди занимают очередь с 3-х часов ночи
Так, местные жители не первый день с 3 часов ночи занимают очередь возле "Полтавагаз", чтобы получить справки или документы для перехода в другую обслуживающую организацию, пишет на своей странеце в Фейсбук журналист Евгений Хурсин.
"Очередь не на жизнь, а на смерть", - иронично подписал видео Евгений.
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Об этом сообщили в “Харьковгоргазе”.
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