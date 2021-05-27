Кевин Кларк, сыгравший Фредди в фильме «Школа рока», погиб в возрасте 32 лет в результате дорожно-транспортном происшествия

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сестру погибшего.

26 мая во время утренней велосипедной прогулки Кларка сбила машина, которой управляла 20-летняя девушка. Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Против девушки пока не выдвинуты обвинения, но ей придется появиться в суде.

Джек Блэк, сыгравший с артистом в фильме «Школа рока», назвал его смерть трагедией. «Опустошающие новости. Кевин умер. Слишком рано. Прекрасный человек, множество замечательных воспоминаний», — написал Блэк в Instagram.

Миранда Косгроув, сыгравшая в фильме менеджера группы Саммер, сказала: «Я всегда буду помнить твой дух и то, как ты был добр ко мне».

Другие актеры «Школы рока» также высказались.

«Я никогда не забуду твои объятия, твой смех и чистую радость на твоем лице, когда мы столкнулись друг с другом в Чикаго», - написала Ривка Рейес, которая играла басистку Кэти.

Брайан Фалдуто, сыгравший художника по костюмам Билли, написал: «Очень люблю тебя, ты безмерно талантливый и удивительно добрый человек».

Кевину Кларку было 12 лет, когда он снялся в популярном фильме, это была его единственная роль в кино.

"School of Rock" стала большим хитом, когда вышла в 2003 году. В ней рассказывается о гитаристе (Джеке Блэке), который становится учителем и вместе со своим классом создает группу.

Кевин Кларк сыграл Фредди Джонса, мятежного барабанщика в группе.

После этого он продолжал играть на барабанах в нескольких группах.

Согласно сообщению американской газеты Chicago Sun-Times, он только что основал новую группу, которая впервые выступила вживую на прошлых выходных.

В издании отмечается, что это был «общеизвестно опасный перекресток», где Кевина Кларка сбила машина.

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