В Ивано-Франковске школьники попали в больнице после употребления спиртного
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, двух 12 летних детей госпитализировали в алкодиспансер в алкогольной кому, а 11-летнего – в областную детскую больницу. У всех троих острое алкогольное отравление.
Как выяснилось, дети украли бутылку самогона дома у родителей одного из одноклассников, а после их нашли в беспомощном состоянии на недострое.
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Ранее мы рассказывали, что на Николаевщине подросткам запретили вечером находится в общественных местах.
Ограничение будет действовать с 22:00.
В сельском совете объяснили, что соответствующим запретов в населённом пункте хотят навести порядок.
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