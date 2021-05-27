Некоторые их них в коме

В Ивано-Франковске школьники попали в больнице после употребления спиртного

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, двух 12 летних детей госпитализировали в алкодиспансер в алкогольной кому, а 11-летнего – в областную детскую больницу. У всех троих острое алкогольное отравление.

Как выяснилось, дети украли бутылку самогона дома у родителей одного из одноклассников, а после их нашли в беспомощном состоянии на недострое.

Ранее мы рассказывали, что на Николаевщине подросткам запретили вечером находится в общественных местах.

Ограничение будет действовать с 22:00.

В сельском совете объяснили, что соответствующим запретов в населённом пункте хотят навести порядок.

Кроме того, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"

Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"

Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.