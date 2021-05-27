На Львовщине прихожанин устроил погром в церкви
Вопиющий инцидент произошел в Дрогобыче, сообщает "Варто".
Как рассказали очевидцы, мужчина долгое время молился, резко поднялся и с криком начал переворачивать иконы, евангелия и крушить церковный инвентарь.
Утихомирить мужчину удалось только прохожим, которые сбежались на крики в храме.
Его вывели с церкви и передали правоохранительным органам.
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