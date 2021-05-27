На Львовщине прихожанин устроил погром в церкви



Вопиющий инцидент произошел в Дрогобыче, сообщает "Варто".



Как рассказали очевидцы, мужчина долгое время молился, резко поднялся и с криком начал переворачивать иконы, евангелия и крушить церковный инвентарь.

Утихомирить мужчину удалось только прохожим, которые сбежались на крики в храме.

Его вывели с церкви и передали правоохранительным органам.

Дебоширом оказался местный житель, который стоит на психиатрическом учете с тяжелым диагнозом психического заболевания.

Ранее мы сообщали, что компания молодых девушек в центре Киева устроила развлечения в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху.