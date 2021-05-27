На Львовщине прихожанин устроил погром в церкви

Вопиющий инцидент произошел в Дрогобыче, сообщает "Варто".

Как рассказали очевидцы, мужчина долгое время молился, резко поднялся и с криком начал переворачивать иконы, евангелия и крушить церковный инвентарь.

Утихомирить мужчину удалось только прохожим, которые сбежались на крики в храме.

Его вывели с церкви и передали правоохранительным органам.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

"Холостяк" Заливако, который выбрал Анну Богдан, сделал неожиданное признание: "Это была каторга..."

Разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"

Сотни украинцев вышли на поиски девушки, которая исчезла посреди села: "Возле дома нашли ее куртку"

Адель без макияжа и в купальнике ошеломила внешностью, похудев на 44 кг: "Это ты!?"
Показать еще

Дебоширом оказался местный житель, который стоит на психиатрическом учете с тяжелым диагнозом психического заболевания.

Ранее мы сообщали, что компания молодых девушек в центре Киева устроила развлечения в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху.

Девушки курили, распивали алкоголь в храме и задувают свечи, а одна из них зашла в церковь, распевая "Санта Мария".

Как сообщала Politeka, блогершу-иностранку атаковали в Киеве и забрали 38,8 млн: хотели вывезти ее с ребенком.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Ранее сообщалось, что в Украине появится новый праздник: отмечать будем уже в мае.