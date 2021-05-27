Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя, рассмешив украинцев

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей, которая уже много лет радует фанатов своим творчеством. Красотка на днях выпустила новую песню - "До дна" и теперь активно ее продвигает в социальных сетях.

Не стал исключением и этот раз, ведь Могилевская в ТикТок опубликовала видео, на котором позировала в платье для клипа к новой песне. Наталья использовала фильтр, чтобы обезобразить себя в кадре.

"Когда коллега выпустил хит раньше меня", - подписала Наталья.

"Ахахаха, а он любит поиграть. Хитрый, быстрый, пупсик", - прозвучал голос в видео.

"Когда подпись создали слишком низко", "Она у меня впервые в рекомендациях", "Ваш поезд ушел".

Сообщалось, что известная певица Наталья Могилевская показала свое преображение.

В своих аккаунтах в Инстаграм и Тик Ток артистка показала в шутливой форме кадры своего преображения.

На кадрах "волшебства" певица предстала в сером халате, а потом брызгая на себя духи, показала, как одним движением пальца превращается в нарядную красотку.

Напомним, Могилевская эффектно поставила на место молодого парня, видео

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