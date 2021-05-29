Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко эффектно продемонстрировала свое преображение после смены прически
Популярная актриса на сцене привыкла примерять на себя самые разные и смелые роли. Причем звезда не боится показаться странной, ведь на съемках ей приходится играть и изображать из себя самых необычных персонажей.
В то же время, в реальной жизни Виктория любит подшутить и заинтриговать личными переменами в жизни. Не так давно в разделе Стори в Инстаграм Булитко появилась перед камерой с новой прической и обновленным цветом волос. По словам Виктории, она наконец-то постриглась и сделала себя простое каре:
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Звезда "Голосу країни" и "Х-Фактор" Мария Рак откровенно рассказала о разводе: "Я пережила некую жесть"
51-летняя Лопес в крошечном топе и лосинах показала результат тренировок: "Не переставайте..."
"Холостяк" Заливако, который выбрал Анну Богдан, сделал неожиданное признание: "Это была каторга..."
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
«Ах да, совсем забыла рассказать. Я же постриглась, сделала вот, каре ровное. Ну как вам, нравится или не нравится? Или же: оо, прям очень-очень-очень нравится?» - кокетливо спросила артистка, поправляя локоны. Для точности Виктория даже оставила возможность голосования, чтобы поклонники оценили ее преображение.
Также Виктория рассказала, что весь день меняла образ за образом, участвуя в съемках нового эфира "Дизель шоу". Из-за этого на ее телефоне "взбесилась" функция Face ID (система распознавания лиц, которая представлена в iPhone. Используется для разблокировки смартфона и оплаты покупок, а также является полноценной заменой сканера отпечатков пальцев).
Но когда актриса предстала в действительно устрашающем виде - с потекшей тушью под глазами, прыщами по всему лицу и черными зубами, - телефон тут же ее "узнал".
"Представляете, сегодня весь день снимаюсь в разных образах и телефон меня не узнавал, имею в виду Face ID. И вот только меня накрасили в "это", как он тут же открыл мне телефон...", - пожаловалась Булитко.
Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" показала, как коротала вечера на отдыхе в Турции: "А мысли все о нем...".
Также Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" застала Сморигина врасплох своим подарком: "Божечки, что это...".