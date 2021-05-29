Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко эффектно продемонстрировала свое преображение после смены прически

Популярная актриса на сцене привыкла примерять на себя самые разные и смелые роли. Причем звезда не боится показаться странной, ведь на съемках ей приходится играть и изображать из себя самых необычных персонажей.

В то же время, в реальной жизни Виктория любит подшутить и заинтриговать личными переменами в жизни. Не так давно в разделе Стори в Инстаграм Булитко появилась перед камерой с новой прической и обновленным цветом волос. По словам Виктории, она наконец-то постриглась и сделала себя простое каре:

«Ах да, совсем забыла рассказать. Я же постриглась, сделала вот, каре ровное. Ну как вам, нравится или не нравится? Или же: оо, прям очень-очень-очень нравится?» - кокетливо спросила артистка, поправляя локоны. Для точности Виктория даже оставила возможность голосования, чтобы поклонники оценили ее преображение.

Также Виктория рассказала, что весь день меняла образ за образом, участвуя в съемках нового эфира "Дизель шоу". Из-за этого на ее телефоне "взбесилась" функция Face ID (система распознавания лиц, которая представлена в iPhone. Используется для разблокировки смартфона и оплаты покупок, а также является полноценной заменой сканера отпечатков пальцев).

Но когда актриса предстала в действительно устрашающем виде - с потекшей тушью под глазами, прыщами по всему лицу и черными зубами, - телефон тут же ее "узнал".

"Представляете, сегодня весь день снимаюсь в разных образах и телефон меня не узнавал, имею в виду Face ID. И вот только меня накрасили в "это", как он тут же открыл мне телефон...", - пожаловалась Булитко.

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