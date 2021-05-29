Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в весеннем образе восхитила своей фигурой

Популярная исполнительница часто меняется, преображается ради идеального лука и появления на публике. Так как Юлия все чаще оказывается под пристальным вниманием сети, она старается осторожно подходить к выбору нарядов.

Не так давно звезда приняла участие в модной съемке, для которой выбрала светлый салатовый топ из шелка и брюки-клеш насыщенного оттенка. Создавая тем самым весенный и даже летный образ, певица подчеркнула стройность фигуры. В подписи же Санина заговорила о другом:

«Джинні була пружиною,

Натягнутою до сонця

Хвилиною, секундою

Джинні була жоржиною

На батьковому віконці

Сміялася, ховалася під зорі ✨

#живаінезалізна», - написала загадочно исполнительница.

Фанаты отреагировали: «Как тебе красиво с пробором, в зеленом цвете!))😍😘👍🏻; Любимая песня из новых в альбоме ❤️🔥; господи, почему так красиво ❤️; Я в восторге от всех новых четырёх песен 😍 спасибо!; очень хотелось бы увидеть 😍❤️; Вчера на репите весь день этот трек.. ❤️❤️❤️ кайф! Что-то есть глубокое и переживательное в нем. Очень зацепил.. 🔥🔥; Такая прекрасна😍; Моя любимая песня в альбоме 😉; На фото похожа на молодую Алсу, времён песни Solo».

Стоит отметить, 30-летняя Санина обожает экспериментировать с внешностью. Ее бессменный стилист Слава Чайка не устает придумывать для своей музы удивительные наряды и прически. Для презентации нового альбома Санина приоделась особенно ярко. На голове у певицы красовался парик с темными волосами, а яркий макияж делал ее не похожей на себя. На фото Юлия сидела на диване в окружении коллег по группе.

«Мы знаем, что вы будете делать 29 мая! Несмотря на перенос шоу «Десять» на 18/06/22, в эту субботу мы встретимся со всеми, кто купил билеты на концерт! Для вас, друзья, мы подготовили онлайн презентацию нашего нового альбома!», - отметила Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ: "Совсем другая".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss во всем черном сделала заявление, вызвав ажиотаж в сети: «Юля, вы…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".