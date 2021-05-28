ЧП произошло на территории школы в Черноморске
23 мая на горячую линию «Муніципальна Варта» поступил звонок о парне, который искал «закладку».
Молодой человек с ножом кидался на группу быстрого реагирования, и начал убегать.
Злоумышленник решил скрыться на территории школы №1, убегая от страж правопорядка, преступник пытался скрыться в кустах.
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Для того, чтобы задержать парня, были совершены предупредительные выстрелы.
Школьников на месте происшествия не было. Злоумышленника задержали и передали правоохранителям.
Кроме того, в Харькове в результате столкновения Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti на дорогу вылилось топливо
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали разлив топлива и смазки, вылившихся из Chevrolet.
В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo, девушка госпитализировали в больницу.
Кроме того, в центре Харькова второй раз за неделю "заминировали" ТРЦ
Как сообщает ГУ НП Украины в Харьковской области поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Никольский".
На место оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.
Взрывных устройств не обнаружили.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.