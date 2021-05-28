Украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала, как наслаждалась концертом Натальи Могилевской
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила свою новую песню "До Дна" и продолжает давать концерты. В этот раз красотка решила выступить в киевском заведении "Веранда на Днепре", которое обожает посещать победительница "Холостяка" Даша Ульянова.
На кадрах, которые опубликовала гимнастка в сторис Инстаграм, можно увидеть Наталью Могилевскую в красном платье с вырезом от бедра. Певица позировала среди мужчин, которые были в подтанцовке.
"Я завелась", - прозвучали в одном из сторис слова песни Натальи.
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"Красотка", - подписала одобрительно Ульянова кадры.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь в сторис нет подобных инструментов для взаимодействия.
Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась успехами своего нового клипа.
В видео 45-летняя Могилевская предстала в образе жаркой соблазнительницы. Всего за несколько дней клип имел небывалый успех.
«1 000 000 просмотров в YouTube! #ДоДна. Спасибо, мои любимые, за ваши просмотры, лайки, комменты и вашу реакцию!», - сообщила поклонникам Могилевская.
Напомним, "Обезображенная" Могилевская удивила новым видео о своем коллеге
Также Politeka писала, что Могилевская показала, как превращается в красотку одним движением пальца
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