Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками", показала себя и рассказала о родине

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова не только завоевала множество медалей для Украины на международной арене, но и заворожила своими танцами известного хореографа Влада Яму. Но не много украинцев знает, что девушка родилась в Крыму, о чем и решила Анна вспомнить в последней публикации:

"Все чаще вспоминаю свою маленькую родину - Крым. Кто не знал, я родилась в Симферополе и там пришла в дело своей жизни - гимнастику.

Решила поделиться своими воспоминаниями, которые описала в книге «Мой роман со спортом».

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Первое, что помню, – море! Ведь я появилась на свет в 1993 году в городе Симферополе. Мне три с небольшим года. Я стою на берегу и смотрю, как вдалеке проплывает корабль", - написала красотка.

На фото Анна была топлес, надев только штаны, а свои пикантные места прикрыла цветами. Девушка смотрела в камеру, поражая чувственным взглядом.

Фанаты сразу начали писать комментарии под фото:

"Плачу", "Очень трогательно, прямо в сердце", "В 1993 я в школе учился уже".

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" рассказала о своем разочаровании

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в купальнике дала пример для подражания

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" срочно покинула Украину, и дело не в отдыхе



