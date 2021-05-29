Погода будет удивлять украинцев

Синоптики говорят, что в стране ожидается достаточно жаркое лето, передают "Факты".

По словам специалистов, Июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури.

Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни, а в августе она будет сочетаться с грозами и бурями.





Стоит отметить, что уже 29 мая в Украине ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы.

В Укргидрометцентре предупредили, что непогода разгуляется в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 30 мая, прогнозируются умеренные кратковременные дожди, однако не долго. Во второй половине дня из-за туч выйдет солнце.

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью на градусниках покажет 9-14 °С, днем ​​18-23 °С.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.

Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.



