Погода будет удивлять украинцев
Синоптики говорят, что в стране ожидается достаточно жаркое лето, передают "Факты".
По словам специалистов, Июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури.
Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни, а в августе она будет сочетаться с грозами и бурями.
Стоит отметить, что уже 29 мая в Украине ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы.
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В Укргидрометцентре предупредили, что непогода разгуляется в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 30 мая, прогнозируются умеренные кратковременные дожди, однако не долго. Во второй половине дня из-за туч выйдет солнце.
Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью на градусниках покажет 9-14 °С, днем 18-23 °С.
Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.
Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.