В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, похолодание по всей территории Украины будет наблюдаться уже на этих выходных - температура воздуха в западных, северных и части центральных областей опустится до +15-21 градуса.

Кроме того, 29-30 мая в Украине периодически будут прокатываться дожди и грозы.



"Конечно, учитывая сезон, эти дожди не будут идти бесконечными печальными осенними шеренгами - будут кратковременными и давать шанс на прояснение", - успокоила Диденко.

Ранее синоптик Леонид Горбань предупредил, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.

Также он отметил, что с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон, но все же будет тепло.

Напомним, что киевлян срочно предупредили, объявлен первый уровень опасности: в чем причина.

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на украинскую землю с новой силой: град мгновенно сменил жару, кадры.

Также Politeka писала, что стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни.