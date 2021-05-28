В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, похолодание по всей территории Украины будет наблюдаться уже на этих выходных - температура воздуха в западных, северных и части центральных областей опустится до +15-21 градуса.
Кроме того, 29-30 мая в Украине периодически будут прокатываться дожди и грозы.
"Конечно, учитывая сезон, эти дожди не будут идти бесконечными печальными осенними шеренгами - будут кратковременными и давать шанс на прояснение", - успокоила Диденко.
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Ранее синоптик Леонид Горбань предупредил, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.
Также он отметил, что с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон, но все же будет тепло.
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