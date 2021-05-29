В Украине разгулялась непогода
Как передает Politeka.net, соответственные кадры публикуют очевидцы в сети.
Так, в Черновцах, в пятницу, 28 мая, из-за мощного ливня затопило автостанцию и прилегающие улицы.
Местные жители в комментариях шутят, что Черновцы превратились в Венецию, а некоторые жалуются, что такое после дождя там происходит постоянно.
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Жители Киевщины также публикуют фото непогоды. Ураган принес им дожди с градом, при этом в разных концах области он был разного размера.
Кое-где куски льда достигали размера с перепелиное яйцо в 3 см в диаметре.
Синоптики говорят, что погода будет удивлять украинцев на протяжении всего лета.
По словам специалистов, Июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури.
Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни, а в августе она будет сочетаться с грозами и бурями.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.