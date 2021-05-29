Вот это да!

В Украине разгулялась непогода

Как передает Politeka.net, соответственные кадры публикуют очевидцы в сети.

Так, в Черновцах, в пятницу, 28 мая, из-за мощного ливня затопило автостанцию и прилегающие улицы.

Местные жители в комментариях шутят, что Черновцы превратились в Венецию, а некоторые жалуются, что такое после дождя там происходит постоянно.

Жители Киевщины также публикуют фото непогоды. Ураган принес им дожди с градом, при этом в разных концах области он был разного размера.

Кое-где куски льда достигали размера с перепелиное яйцо в 3 см в диаметре.

Синоптики говорят, что погода будет удивлять украинцев на протяжении всего лета.

По словам специалистов, Июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури.

Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни, а в августе она будет сочетаться с грозами и бурями.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.



