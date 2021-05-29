Ведущая Маша Ефросинина нашла все же ложку дегтя на роскошном курорте в Тулуме

42-летняя звезда, как известно, отправилась в Мексику вместе с супругом Тимуром Хромаевым, где уже отметила свой день рождения и продолжает наслаждаться экзотическим отдыхом.

Маша активно делится кадрами в соцсети, удивляя подписчиков с каждым разом. В частности, в своих последних "сториз" в Инстаграм ведущая засветила интерьер номера, а также показала вид из окна, передает Politeka.net.

Ефросинину многие спрашивали до этого в комментариях, почему она не показывает пляж. Звезда наконец объяснила причину.

"От вас ничего не утаишь, и многие узрели, что я не показывала пляж! Да, он там не се*си из-за водорослей..., - сообщила она и тут же призналась, что в целом вид на море - "офигенный", - Я вам его не показывала, потому что, честно говоря, в Тулуме все прекрасно, кроме пляжа. Горы водорослей просто жуткие!"

"А вот тут даже скринить можно и фотообои делать", - добавила она, делясь картинками с фантастическим пейзажем.

При этом Маша засняла интерьер своего номера с огромной белоснежной кроватью, диванчиком с голубыми подушками, мебелью из двух видов дерева и ванной-мечтой.

"Ну, и главная комната, в которую я сразу бегу при заселении - это ванная. И она не подвела", - похвасталась ведущая.

На некоторое время звезда остановилась возле зеркала в пол, показав, обгоревшие ноги. Маша пожаловалась, что умудрилась покраснеть даже с кремом для загара.

"Ощущение, что меня утюгами пытали", - пожаловалась она и пообещала рассказать о своем несчастье в следующих "сториз".

Напомним, что Маша Ефросинина, улетев в отпуск с мужем, устроила с ним перепалку: "Подумаешь, сто раз в день..."

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