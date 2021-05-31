Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина восхитила необычным образом

Как передает Politeka.net, 30-летняя Санина показала новое фото на своей странице в Инстаграм. Таким способом она решила поздравить родной город с его днем.

«Kyiv! You rock. С днем города, любимый Киев», - подписала певица фото.

Санина запечатлена в довольно экстравагантном наряде черного цвета с белыми элементами. Он состоит среди прочего из прозрачных тканей и сетки. Образ дополняет яркий макияж и массивные цепи на шее и руках.

Фолловеры артистки в восторге от такого фото.

«Юля, вы икона», «Красивая», «Ух», «Шикарная», «Какая вы красивая», «Боже, какой шикарный образ», «Нереальная», «Очень красиво и необычно», «Невозможно отвести глаза. Непревзойденная», «Это просто вау. Красота», «Ого, шикарная», «Очень гармонично смотритесь», «Какая ты крутая😍 Образ офигенный», «Огого», - пишут в комментариях.

Стоит отметить, 30-летняя Санина обожает экспериментировать с внешностью. Ее бессменный стилист Слава Чайка не устает придумывать для своей музы удивительные наряды и прически.

Не так давно звезда приняла участие в модной съемке, для которой выбрала светлый салатовый топ из шелка и брюки-клеш насыщенного оттенка. Создавая тем самым весенный и даже летный образ, певица подчеркнула стройность фигуры.

Напомним, что Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ: "Совсем другая".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss во всем черном сделала заявление, вызвав ажиотаж в сети: «Юля, вы…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".