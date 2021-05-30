Люди даже тут нашли плюсы

Из-за сильного ливня Житомир буквально ушел под воду, а местные жители показали в сети кадры буйства стихии

В воскресенье, 28 мая, на украинский город обрушился сильный ливень. Осадки оказались настолько обильным, что затопили сразу несколько улиц. В частности, не повезло улице Покровской и перекрестку Покровской и Грушевского, сообщает Житомир.info. Также вода заполнила улицы Витрука, Грушевского, Вильский Путь, проспект Независимости, район автовокзала, а также улицу Победы.

В сети писали, что вода доходила прохожим до колена, а транспорт не мог продолжать движение. Людям буквально приходилось передвигаться вплавь.

Впрочем, некоторые местные жители решили воспользоваться ситуацией и устроили импровизированные водные развлечения прямо на затопленных улицах. Некоторые проводили заплыв на надувном матрасе, а другие решили прокатиться на гидроскутере. Соответствующие кадры появлялись в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в начале лета украинцев ждет «сезон дождей».

По его словам, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.

Дальше будет две недели сухой нежаркой погоды, до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов.

А ближе к концу месяца в страну придет мощный циклон, из-за которых улицам украинских городов снова будут грозить затопления.

Напомним, мощный ураган вырывал деревья с корнем и разрушал здания: появились кадры гнева природы в РФ.

Как сообщала Politeka, народный синоптик предупредил о "потопе": когда мощный циклон будет в Украине.

Также Politeka писала, что авто утопали: Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды.