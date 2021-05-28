Синоптик предупредил украинцев о "потопе" в июне

Первый месяц лета удивит украинцев обилием дождей, заявил народный синоптик Леонид Горбань изданию "Сегодня".

По его словам, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.

Дальше будет две недели сухой нежаркой погоды, до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов.

"Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам", - прогнозирует синоптик

Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Июнь

До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла.

16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.

Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

Июль

На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.

В июле может выпасть 45-50 мм дождя.

Август

С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.

Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.

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