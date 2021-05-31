Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала яркие фото и поздравила с Днем Киева

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда отправилась на отдых в Мексику, где встретила свой 42-й день рождения, и часто показывала яркие снимки. А в этот раз она выложила несколько ярких кадров их столицы и поздравила с Днем Киева.

На новых фотографиях Мария запечатлена на залитой солнцем улице украинской столицы, она стоит возле красивых небоскребов и беззаботно позирует фотографу. Перед камерой телезвезда появилась в светло-желтом спортивном костюмчике, который красиво подчеркнул изящные формы. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице милая улыбка и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала, за что полюбила Киев: "Киев, мой Киев! С тобой я познала настоящую любовь, дала жизнь своим детям, повстречала друзей и вынесла самые поучительные уроки в своей жизни! С твоим днём, мой город #ДеньКиева". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новые фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".