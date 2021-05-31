В лесу Черкасской области пропал 6-летний мальчик

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, опубликовав соответствующее видео.

На поиски бросились местные жители, полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и инспекторы роты по обслуживанию водных объектов, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

"Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу - мальчик побежал за ним. Амур повел малыша до леса, а там оба исчезли", - рассказали в полиции.

Поиски усложняла ночь, а тот факт, что из-за аутистического расстройства ребенок не отзывался.

К счастью, утром в воскресенье, мальчика нашли возле болота - он испуганно сидел и плакал, обнимая свою собаку.

Ранее мы сообщали, что в Измаиле Одесской области не прекращаются поиски подростка, который пошел купаться в реку и пропал

Новую информацию обнародовала пресс-служба регионального ГСЧС, в пятницу 28 мая.

17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай еще 26 мая и до сих пор не вернулся. Поиски его продолжаются третьи сутки.

В них принимают участие спасатели, сотрудники полиции, водолазы и пограничники, которые обследуют дно на украинском участке реки и берег.

В пресс-службе ГСЧС не исключают, что пропавший подросток мог оказаться на румынской территории.

Напомним, что старшеклассник избил мальчика возле школы: "зрители" не вмешивались, снимав на видео

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