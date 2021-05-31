В первом месяце лета украинцы получат дополнительные выходные

Так, в конце месяца украинцы получат два продолжительных уикенда, в связи с Троицой и Днем конституции.

Politeka.net сообщает, сколько будем отдыхать в июне и какие важные даты и праздники будем отмечать.

В первый месяц лета у украинцев будет 20 рабочих дней и 10 выходных.

Троицу православные украинцы будут праздновать 20 июня. Поскольку это воскресенье и государственный праздник, то выходной переносится на понедельник, 21 июня. По случаю Троицы граждане Украины смогут отдохнуть с 19 по 21 июня.

А уже через неделю, 28 июня, в Украине будут отмечать День Конституции. Поскольку он приходится на понедельник, то выходными также будут три дня: с 26 по 28 июня.

Кроме того, выходными стандартно будут субботы и воскресенья — 5, 6, 12, 13, 19 и 20, 26 и 27 июня.

Также ранее сообщалось, что по данным синоптиков, начало июня ожидается довольно прохладными для этого периода.

"В начале июня нас ждет похолодание градусов на пять. По сути, до середины июня еще будет довольно прохладно. И даже если днем температура поднимется до +20–28 градусов, то ночью она будет резко падать", — подчеркивает метеоролог Вера Балабух.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.

Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.