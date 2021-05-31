Запорожскую область всколыхнуло жестокое убийство

В Мелитополе следователи теруправления ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, который из мести убил мужчину.

Об этом сообщает издание Ria-m.tv.

Уточняется, что жестокое убийство произошло в январе 2021 года на берегу Каховского водохранилища в одном из сел Васильевского района Запорожской области.

В ходе следствия правоохранителями было установлено, что 29-летний подозреваемый решил отомстить знакомому за оскорбления еще в детстве.

Он пригласил его на встречу в безлюдное место и ударил по лицу. Когда мужчина упал на землю, сержант достал из кармана нож и нанес ему 24 удара в область шеи, туловища и рук. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Нацгвардеец сейчас обвиняется в убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Известно также, что процессуальное руководство в досудебном расследованием осуществляла Запорожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.