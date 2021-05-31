Запорожскую область всколыхнуло жестокое убийство
В Мелитополе следователи теруправления ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, который из мести убил мужчину.
Об этом сообщает издание Ria-m.tv.
Уточняется, что жестокое убийство произошло в январе 2021 года на берегу Каховского водохранилища в одном из сел Васильевского района Запорожской области.
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В ходе следствия правоохранителями было установлено, что 29-летний подозреваемый решил отомстить знакомому за оскорбления еще в детстве.
Он пригласил его на встречу в безлюдное место и ударил по лицу. Когда мужчина упал на землю, сержант достал из кармана нож и нанес ему 24 удара в область шеи, туловища и рук. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Нацгвардеец сейчас обвиняется в убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Известно также, что процессуальное руководство в досудебном расследованием осуществляла Запорожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.