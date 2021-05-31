В Ужгороде в городской маршрутке произошел конфликт

57-летний мужчина начал цепляться к 36-летней женщине, когда та оттолкнула его, неадекват ударил женщину в лицо.

Конфликт произошел в присутствии малеького ребенка потерпевшей. Мужчина ударил женщину еще несколько раз, вышел из маршрутки и скрылся.

Женщина позвонила в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого, он был нетрезв и не смог объяснить поведение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Одессе неадекватый отец набросился с кулаками на женщину за то, что ее пес понюхал ребенка в коляске

Инцидент произошел вечером возле супермаркета на улице Новосельского.

Как рассказали очевидцы, собака подбежала к коляске, в которой сидел ребенок и понюхала малыша.

Родители неадекватно отреагировали на это: сначала принялись оскорблять собачницу, а потом в ход пошли кулаки.

Неадекватный папа ударил женщину кулаком по голове и повалил на тротуар.

"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", - написали очевидцы.

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

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