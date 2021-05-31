В нескольких украинских областных центрах подорожает проезд

Украинцев предупредили о подорожании проезда в нескольких областных центрах. Цены станут выше уже с 1 июня. В частности, в одном из городов проезд подорожает вдвое

Так, в Виннице стоимость проезда в маршрутных такси составит 10 грн, а ночью — 12 грн. До этого цена была 5−6 грн, в ночное время — 8 грн.

Местные власти рассказали, что это вынужденная мера, ведь в результате пандемии упал пассажиропоток. Кроме того, маршрутчики перевозят учеников за полцены, а инвалидов, участников АТО и прочих льготчиков бесплатно.

Стоит отметить, что в конце мая проезд в общественном транспорте Львова увеличился с 6−7 грн до 10 грн. Однако в киосках можно купить билеты со скидками.

Также проезд подорожает в Полтаве.

К слову, в Кривом Роге обладатели «карточки криворожца» уже месяц как бесплатно ездят в коммунальном транспорте, а для гостей города поездка обходится в 2,5 грн.

Не утихают разговоры и о повышении проезда в Киеве. На днях мэр Виталий Кличко заяви, что тарифы на проезд вырастут, но не рассказал сумму.

При этом представители коммунального транспорта рассказали о своих убытках, ведь, по их словам, цена за проезд ниже себестоимости перевозки одного пассажира.

В метрополитене заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира в "подземке" сегодня превышает 20 гривен. В наземном транспорте - 25 грн.

К слову, тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не пересматривались со средины 2018 года.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

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