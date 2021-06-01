Жителей спального района Днепра переполошило известие об огромном пауке, которого обнаружили прямо на детской площадке

Так, в Новокодацком районе в жилмассиве "Парус" возле детской площадки, расположенной на углу улиц Метростроевская и Набережная Заводская, нашли тарантула. Местный житель решил предупредить родителей об опасности, сообщив об этом в соцсети Фейсбук и выложив фото норы с пауком, передает Politeka.net.

"Кто гуляет на детской площадке, будьте осторожны – там живет такое", - сообщил очевидец.

В комментариях к посту пользователи быстро вычислили "виновника" шумихи. По словам людей, найденный паук является либо южнорусским тарантулом, либо черным земляным тарантулом. Первый живет по всей Украине, а второй - от Одесской до Запорожской и Донецкой области. Земляной тарантул, как и его собрат южнорусский, не несут смертельной опасности для человека, однако могут укусить. Размер паука может достигать 25-30 мм.

Его укус для человека по болезненности сравним с ужалением шершня и вызывает лишь местный отёк. Яд не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности. После укуса у человека возникает отек и боль в укушенном месте, иногда кожа становится желтого цвета и остается такой около двух месяцев.

Украинцы активно комментируют событие:

"если паук вызывайте зоологов пусть отселят"

"для человека не несёт опасности. У меня во дворе в Подгородном такой жил года 4. В этом году куда-то исчез. Никого не трогал. Мы его тоже не трогали, дети в его норку пальцы не совали"

"Такой у меня живет, никого не сьел ещё"

"Тарантулы живут в Новокодацком районе и очень много. Не трогай и он не тронет. Они хорошие помощники на огороде"

"Может табличку туда приспособить. С названием, описанием и предупреждением: "не трогать"?"

"Там 100% может быть потомство... они опасны ... Антидот сразу не подобрать : при укусе желательно фото или же сам паук для подбора вакцины... А вообще красивый, с таким вниманием ему капец..."

"Красавчик)))"

Напомним, что ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"

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