Украинцам показали базовые тарифы на газ на июнь 2021 года

Годовой тариф на голубое топливо для населения колеблется от 7,80 до 13,5 грн за кубометр. По состоянию на 26 мая месячные предложения компаний стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр. Летние предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр, пишет "ГазПравда" - консультационный центр для населения.

В большинстве компаний месячная цена на июнь 2021 года ниже, чем годовое предложение. Например, в ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – годовая цена).

Однако у нескольких поставщиков ООО «ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ», ООО «ГАЗПРОМПОСТАЧ», ООО «ГЛАСКОМЕРЦ» наоборот годовое предложение является более выгодным. Согласно мониторингу, пока что это самый низкий тариф среди всех компаний, предоставляющих такие услуги. Все они должны были определиться с тарифами до конца дня 25 апреля, однако снижать цену и в дальнейшем правила не запрещают.

Компания "КиївГазЕнерджі", в которой еще месяц назад перестал работать сайт, до сих пор не обнародовала свою летнюю цену газа на июнь. Компанию за это нарушение ждет проверка и санкции.

Напомним, в течение действия летнего контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее. Энергорегулятор Украины постановил с 1 мая 2021 года автоматически перевести всех бытовых потребителей газа на годовой контракт. Сделали это для того, чтобы избавить потребителей от "ценовой турбулентности".

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