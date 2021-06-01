В Украине наступило календарное лето, но зима пока не спешит покидать Карпаты



Как передает Politeka.net, кадры заснеженных гор опубликовали на Facebook-страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Так, по состоянию на утро, 1 июня, на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м.

Более того, температура воздуха здесь составляет 1 градус ниже ноля.

Украинцы в сети были удивлены увиденным.

"Ого! Ничего себе погода 1 июня", "Вот тебе и первый день лета", "А лето где?", "Хорошо, что зимнюю одежду еще не спрятал", "С началом лета", , - писали в комментариях под постом.



Синоптики говорят, что погода будет удивлять украинцев на протяжении всего лета.

По словам специалистов, июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури. Так, в августе они будут сочетаться с аномальной жарой.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.













