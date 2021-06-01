В Украине наступило календарное лето, но зима пока не спешит покидать Карпаты
Как передает Politeka.net, кадры заснеженных гор опубликовали на Facebook-страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Так, по состоянию на утро, 1 июня, на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м.
Более того, температура воздуха здесь составляет 1 градус ниже ноля.
Украинцы в сети были удивлены увиденным.
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"Ого! Ничего себе погода 1 июня", "Вот тебе и первый день лета", "А лето где?", "Хорошо, что зимнюю одежду еще не спрятал", "С началом лета", , - писали в комментариях под постом.
Синоптики говорят, что погода будет удивлять украинцев на протяжении всего лета.
По словам специалистов, июнь будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури. Так, в августе они будут сочетаться с аномальной жарой.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.