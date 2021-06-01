В Виннице пьяная женщина совершила ДТП, в результате которого пострадал ребенок
О происходящем в тот злополучный день рассказала сестра в комментарии "Фактам".
Родители 13-летнего Андрея Тарасюка говорят, что 43-летняя виновница ДТП перечислила на его лечение только 10 тысяч гривен. Мальчик до сих пор находится в больнице.
После совершения ДТП женщина не понимала, что натворила.
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"Я сама видела неадекватную водителя, которая лежала на заднем сиденье своего автомобиля. В салоне стоял запах водки, как на спиртовом заводе. Я крикнула ей: "Что же ты натворила?!" А женщина пробормотала, запинаясь на каждом слове: "Я не пьяная, это тот мальчик сам был пьяный…", - поделилась сестра Андрея.
Стоит отметить, что суд отпустил под залог женщину, которая пьяной сбила ребенка.
Семья подозреваемой внесла 180 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали, что женщина с тремя детьми попала в смертельное ДТП под Одессой.
Она погибла на месте, малышей госпитализировали в ближайшую больницу.
"Горе!!!! Женщина на смерть, детей забрала скорая... Мать троих детей!!! Соболезнования семье!!! И здоровья детям! Молимся" - сообщили в сети очевидцы аварии.
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