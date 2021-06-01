Страшное убийство всколыхнуло полицию Херсонской области

В Херсонской области в Каховке мужчина убил женщину прямо в ее доме, пока ее муж спал. Он пытался отвести подозрения от себя, но камеры зафиксировали его, сообщили в ГУНП.

58-летний мужчина обратился в полицию около 22:30 и рассказал, что пришел с работы около 16:00, после этого пропустил несколько рюмок водки со знакомыми у местного магазина, потом пришел домой и лег спать.

Проснулся он от шума в доме, а выйдя из комнаты, увидел в коридоре окровавленное тело жены. Больше в доме никого не было, но на дворе гавкала собака. Тогда мужчина сразу позвонил в полицию и вызвал скорую.

Правоохранители опросили всех жителей улицы и узнали, что в этот день соседи видели незнакомого мужчину на велосипеде, с которым погибшая общалась через калитку.

Правоохранители установили личность незнакомца и его местонахождение. Он признался, что действительно в тот день около 21:00 приезжал к умершей, искал свою жену. Но его жены там не было и он вернулся домой. Полицейские обратили внимание, что мужчина во время разговора нервничал и несколько раз путался в своих показаниях.

Камеры зафиксировали, что мужчина действительно проезжал в направлении дома, где жила женщина. Но через час он снова туда вернулся и именно в то время когда убили женщину.

34-летний мужчина признался в совершении убийства. Также он показал правоохранителям место, где спрятал нож. Ему сообщили о подозрении в совершении убийства. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.