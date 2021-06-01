В Украине с 1 июня начали действовать новые ограничения
В частности, это касается водителей грузовиков. В дневное время при температуре воздуха +28 градусов по Цельсию им запрещено пользоваться дорогами общего пользования.
Об этом сообщили в Укравтодор.
Ограничение касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Такой запрет вводится ежегодно в начале летнего сезона для сохранения дорог.
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В то же время запрет не касается грузовиков, перевозящих опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также транспортных средств, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Переждать жару можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Также ранее сообщалось, что с начала лета столичных водителей ждут "письма счастья" за нарушения правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области 1 июня в 00:01 заработают первые 50 систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
В первое время в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
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