Мужчина забрал из кассы деньги и ограбил продавщицу
В Кривом Роге мужчина напал на продавщицу киоска. Он молотком несколько раз ударил продавщицу по голове, а после перерезал горло лезвием от канцелярского ножа.
Об этом сообщило местно издание "Первый городской" с сылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.
Происшествие произошло в киоске на остановке "Автотехникум". После нападения злоумышленник снял с женщины ювелирные украшения, забрал из кассы деньги и несколько пачек сигарет с витрины и убежал.
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Оперативники Покровского района по горячим следам задержали нападавшего. Оказалось, мужчина живет в нескольких домах от места совершения нападения. При нем обнаружили и орудие нападения – молоток.
Жертва грабителя в настоящий момент находится в реанимации, у женщины множественные травмы головы, состояние оценивают, как крайне-тяжёлое. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Также ранне сообщалось, что в Херсонской области в Каховке мужчина убил женщину прямо в ее доме, пока ее муж спал. Он пытался отвести подозрения от себя, но камеры зафиксировали его.
34-летний мужчина признался в совершении убийства. Также он показал правоохранителям место, где спрятал нож. Ему сообщили о подозрении в совершении убийства. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.