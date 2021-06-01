Мужчина забрал из кассы деньги и ограбил продавщицу

В Кривом Роге мужчина напал на продавщицу киоска. Он молотком несколько раз ударил продавщицу по голове, а после перерезал горло лезвием от канцелярского ножа.

Об этом сообщило местно издание "Первый городской" с сылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

Происшествие произошло в киоске на остановке "Автотехникум". После нападения злоумышленник снял с женщины ювелирные украшения, забрал из кассы деньги и несколько пачек сигарет с витрины и убежал.

Оперативники Покровского района по горячим следам задержали нападавшего. Оказалось, мужчина живет в нескольких домах от места совершения нападения. При нем обнаружили и орудие нападения – молоток.

Жертва грабителя в настоящий момент находится в реанимации, у женщины множественные травмы головы, состояние оценивают, как крайне-тяжёлое. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Также ранне сообщалось, что в Херсонской области в Каховке мужчина убил женщину прямо в ее доме, пока ее муж спал. Он пытался отвести подозрения от себя, но камеры зафиксировали его.

34-летний мужчина признался в совершении убийства. Также он показал правоохранителям место, где спрятал нож. Ему сообщили о подозрении в совершении убийства. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.