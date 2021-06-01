Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, циклон с дождями, который пришел в Уркаину 1 июня, продолжит "хозяйничать" и чуть ли не до конца недели.
Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни августа.
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Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.
Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.