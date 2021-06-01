В Уркаину пришли дожди и похолодание

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, циклон с дождями, который пришел в Уркаину 1 июня, продолжит "хозяйничать" и чуть ли не до конца недели.

"Влажная погода охватит большинство областей Украины (2 июня - ред.) ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер. Наименьшая вероятность осадков 2-го июня - на северо-западе, крайнем севере Украины", - поделилась Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха будет колебатся в пределах 15-20 градусов со знаком "плюс".
В то же время Диденко пишет, что уже начиная с пятницы погода в Украине будет близка к летней - на термометрах мы увидим +20-25 градусов.

В целом, лето в Украине ожидается аномальным. Синоптики говорят, что июнь в 2021 году будет теплым, а в вот в другие месяцы возможны частые дожди и даже бури.

Более того, украинцев ждет аномальная жара в отдельные дни августа.

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Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.

Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.