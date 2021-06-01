В Европе в ближайшее время в условиях сильной нехватки рабочих рук вырастет спрос на украинских заробитчан

Уже сейчас в европейские страны начали приглашать не только сезонных рабочих. Например, поляки пытаются переманить украинцев в свою страну целыми семьями.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "Украина 24".

По его словам, даже в период жестких карантинных ограничений Польша продолжила приглашать на работу украинских заробитчан. Это можно заметить, если проанализировать 2020 год, когда было много ограничений по выезду украинцев за границу, тем не менее, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.

"Польша выдала почти 1 млн 800 тыс. приглашений украинцам на работу. Если посмотреть на те шаги, которые делает польское правительство по привлечению трудовых мигрантов из Украины, мы увидим, что они уже хотят, чтобы украинцы брали с собой семьи. Речь идет не просто о трудовой миграции, а об эмиграции навсегда", – рассказал Воскобойник.

Тем временем руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина рассказала в комментарии для Обозревателя, что спрос на украинских заробитчан в Польше в мае по сравнению с ранним весенним периодом взлетел на 36%.

Самыми востребованными специалистами в Польше в 2021 году, стали: разнорабочий – с зарплатой в пределах 20 000-28 000 грн/мес; упаковщик – 25 000-35 000 грн/мес; грузчик – с зарплатой 20000-30000 грн/мес; водитель дальнобойщик – заработная плата 30 000-75 0000 грн/мес; строитель – зарабатывающий в зависимости от вида работ 30 000-45 000 грн/мес; уборщик – 15 000-20 000 грн/мес; швея – 22 000-35 000 грн/мес; сварщик – 25 000-50 000 грн/мес; водитель – 28 000-35 000 грн/мес.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.

Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.