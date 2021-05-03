За рік карантину до Польщі переїхало 100 тисяч українців

Як передає Gazeta.ua, про це повідомив прес-секретар польського управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

"З 100 тисяч осіб, 40 тисяч осіб прибули до Польщі з метою постійного місця проживання тільки з січня по квітень поточного року", — повідомив прес-секретар управління у справах іноземців.

Відзначається, що українці в більшості працюють на некваліфікованих роботах. Середня зарплата становить тут 30000-35000 тис грн.

Нагадаємо, в Україні планується оподатковувати транспорт деякі автомобілі.

Відповідну ініціативу пропонує Міністерство фінансів у законопроекті, яким передбачено внесення поправок до Податкового Кодексу.

Таким чином у Мінфіні пропонують оподатковувати транспорт Автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто понад 1,2 мільйона гривень.

"У разі, якщо вартість автомобіля перевищить цю суму — щорічно протягом п'яти років, доведеться платити по 25 тисяч грн", - сказано в повідомленні Мінфіну.

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