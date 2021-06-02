Украинцев перевели на новые летние тарифы на газ на июнь 2021 года

Годовой тариф на голубое топливо для населения варьируется от 7,80 до 13,5 грн за кубометр, пишет Оbozrevatel. По состоянию на 26 мая месячные предложения компаний стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр.

В большинстве компаний месячная цена на июнь 2021 года ниже, чем годовое предложение. Например, в ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – годовая цена).

У "Херсонской областной газопоставляющей компании" годовой тариф составляет 13,5 грн, а месячный в июне – 11,89 грн. Для примера, клиенты "Харьковгазсбыта" могут платить всего 7,99 грн за куб (годовой тариф совпадает с месячным).

Это значит, если в месяц на подогрев горячей воды и приготовления пищи тратится 50 кубометров газа, то клиенты "Херсонской областной газопоставляющей компании" заплатят 594 грн, а харьковской компании – всего 399,5 грн.

Компания "КиївГазЕнерджі", в которой еще месяц назад перестал работать сайт, до сих пор не обнародовала свою летнюю цену газа на июнь. Компанию за это нарушение ждет проверка и санкции.

У нескольких поставщиков – ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ", ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ООО "ГЛАСКОМЕРЦ" – наоборот, годовое предложение более выгодное.

Стоит напомнить, что в течение действия летнего контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее. Энергорегулятор Украины постановил с 1 мая 2021 года автоматически перевести всех бытовых потребителей газа на годовой контракт. Сделали это для того, чтобы избавить потребителей от "ценовой турбулентности".

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