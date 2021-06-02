В Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним
Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5123. Документ обязывает запретить продажу аптечными учреждениями лекарственных средств лицам до 14 лет.
Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания ВР.
В случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.
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Нарушение законопроекта №5123 влечет за собой наказание. Так, для виновных лиц предусмотрен штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан - от 102-425 гривен.
В случае повторного совершения такого правонарушения в течение года виновному грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - это 425-1190 гривен.
Уточняется, что законопроект был разработан, ведь лекарственные средства, которые аптеки должны отпускаться только по рецепту врача, спокойно продают без него. А иногда даже сами фармацевты могут посоветовать препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта у покупателя и его возраст.
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