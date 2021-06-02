Что нужно знать, чтобы не попасть на деньги

В Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним

Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5123. Документ обязывает запретить продажу аптечными учреждениями лекарственных средств лицам до 14 лет.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания ВР.

В случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Нарушение законопроекта №5123 влечет за собой наказание. Так, для виновных лиц предусмотрен штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан - от 102-425 гривен.

В случае повторного совершения такого правонарушения в течение года виновному грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - это 425-1190 гривен.

Уточняется, что законопроект был разработан, ведь лекарственные средства, которые аптеки должны отпускаться только по рецепту врача, спокойно продают без него. А иногда даже сами фармацевты могут посоветовать препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта у покупателя и его возраст.

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