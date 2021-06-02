В Киеве мужчина травмировался во время поездки на самокате

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Facebook-страничку патрульной полиции столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Несчастный случай произошел на улице Большой Васильковской.

Мужчина, который катался на электросамокате во время падения наткнулся на металлический забор.

"Очевидцы происшествия позвали на помощь патрульных, находившихся неподалеку. Напарники Игр Банковский и Владислав Филиппов не растерялись, вызвали на место медиков, а до их приезда взялись помогать пострадавшему самостоятельно: для контроля кровотечения наложили на раненую участок бандаж", - говорится в сообщении.

По приезду на место, медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее мы сообщали, что на 6-летнего ребенка наехало авто, за рулем которого была женщина. ДТП произошло на Закарпатье.

По словам водителя авто, девочка на самокате внезапно выехала на проезжую часть и не заметила авто. Женщина не успела вовремя отреагировать и после наезда на ребенка машина продолжила движение и столкнулась с бетонной электроопорой.

По предварительной информации, она была трезвой.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

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