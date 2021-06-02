Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом каждое утро бегают
40-летний Потап и его 33-летняя супруга каждое утро выходят на совместную пробежку несмотря на погоду. Так, Потап поделился снимком в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сториз, который первой опубликовала Настя, как они с утра собрались на прогулку в дождь, передает Politeka.net.
"Дождь не помеха", - подписал Потап снимок с Каменских.
На фото пара сделала селфи в обнимку ранним утром, Настя в черной стильной шапке и длинной серо-белой толстовке, а Потап в черной толстовке и в капюшоне на голове. Настя нежно прижалась к любимому мужу на фото.
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И хоть за окном уже второй день лета, погода не балует теплом, но Потапу и Насте это не мешает заниматься спортом.
Недавно Настя Каменских сообщала, что они с Потапом никогда не хотели быть дуэтом, поскольку у каждого большие амбиции. К тому же они оба тельцы по гороскопу. Каменских рассказывает, что отношения выясняли очень много.
"Мы два тельца, еще и творческие, у каждого большие амбиции, никто никогда не хотел быть дуэтом, мы всегда хотели быть сольными артистами. Поэтому мы очень-очень много выясняли отношения, я имею ввиду психи какие-то были. Леша очень темпераментный. Помню, когда ему было лет 25, он как медведь мог прям очень ругаться", - добавила Настя.
Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".
Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".