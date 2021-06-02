В Днепре жестко расправились над подозреваемым в педофилии

Так, трое мужчин избили, подожгли и закопали в посадке на окраине города человека, которого они якобы приняли за педофила.

Одним из нападавших оказался отец изнасилованного и убитого в 2020 году 11-летнего Родиона, сообщают "Надзвичайні новини".

Ребенок стал жертвой престарелого маньяка, который был задержан и признался в изнасиловании и убийстве.

Спустя время Дмитрию с двумя друзьями показалось, что 35-летний Александр преследовал 12-летнюю школьницу, которую, как им показалось, он хотел изнасиловать.

В то же время, сестра Александра Лилия заявили, что он тихий, спокойный и непьющий мужчина, который никогда не прикасался к детям.

Лилия считает, что преступникам удастся избежать наказания, потому что двоих из них уже выпустили из следственного изолятора.

К слову, в Одесской области старшеклассник избил 7-классника, а другие дети стояли и снимали это на видео

Инцидент произошел возле школы в поселке Великодолинское.

«9-ти классник нанес телесные повреждения 7-ми класснику около школы за то, что тот назвал его крысой», - говорится в публикации.

Других подробностей нет. О состоянии подростка, который подвергался насилию также не сообщается.

В полиции пока никак не отреагировали на избиение.

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