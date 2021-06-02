Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, рассказала, как научиться не опаздывать

Звезда чудесно выглядит с и без макияжа, сообщает Politeka.net. Хореограф никогда не стесняется показать себя в неудобных жизненных ситуациях.

Недавно 33-летняя красотка рассказала, что подсмотрела лайфхак, как научиться не опаздывать - всегда всех спокойно ждать.

На одних из последних постов танцовщица показала результаты хорошего ухода за кожей. Она позировала за столиком со стаканом кофе, подняв одну ногу на стул.

"Я слышала сотни извинений от людей, опаздывающих на тренировку, встречу, съемку и даже самолет. И сотню раз извинялась сама. Каждый раз мы надеемся, что это не повторится, но все мы люди, и опаздывать это нормально. И злиться на тех, кто опаздывает, тоже нормально. ⁣⁣Сегодня я хочу поделиться лайфхаком, который я подсмотрела у одного человека, который никогда не опаздывает и всегда всех спокойно ждет. ⁣⁣Назовем это: заметка "я-чуть-опоздаю", - написала Шоптенко.

По словам танцовщицы, есть один очень хороший способ стать пунктуальнее - создать заметки в телефоне.⁣⁣

"Работает просто. В своем телефоне создаете заметку: в ней мы будем вести список несрочных задач, которые сделать некогда, но хорошо бы. Это может быть рабочее письмо, звонок другу, выбрать фильм на вечер, найти новые шторы, разобрать директ наконец – любое дело, которое занимает 15-30 минут. И каждый раз, когда вы слышите "Я чуть опоздаю!" от человека, опаздывающего к вам на встречу, просто открываете эту заметку и идете по списку. Этот пост написан, пока я спокойно ждала своего друга, который в сотый раз забыл, что по утрам в Киеве пробки. Попробуйте! Всем терпения", - написала звезда.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".