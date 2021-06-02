Во Львове работнице почты грозит 12 лет тюрьмы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции области.

Правоохранителям удалось выяснить, что 53-летняя женщина создавала фиктивные платежные поручения и переводила деньги компании на подконтрольные счета.

Таким образом она присвоила почти миллион гривен клиентов.

"Деньги за несуществующие услуги подозреваемая перечисляла на собственные банковские счета. По предварительным подсчетам, таким образом она присвоила более 800 000 гривен", - рассказали в полиции.

Теперь женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Работница почты принимала платежи от населения за газ и свет, выдавая им квитанции, но деньги оставляла себе.

Так продолжалось три месяца.

Тревогу забили представители коммунальных служб, которые обвинили местных жителей в неуплате по счетам.

После того как все узнали о схеме, женщина в содеянном призналась и вернула деньги людям.

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