В Мукачево суд оправдал бывшего СБУшника

Женщина-полицейский Мария Семенюк остановила СБУшника, начальника одного из отделов Анатолия Сикора, который пьяным сел за руль. За это молодая женщина поплатилась здоровьем.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация и у нее осталось много синяков на теле. Семенюк оказалась в больнице на 2 недели.

Когда к месту инцидента подъехало "подкрепление", сотрудник СБУ начал отрицать, что спорил с правоохранителями и ездил пьяным.



Расследованием занимались следователи территориального управления ГБР. В ноябре 2020 года мужчине сообщили о подозрении в сопротивлении правоохранителю. Ему грозил штраф или лишение свободы до 2 лет. Однако судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич его оправдала.

"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.