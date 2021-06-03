В Черновицкой области нетрезвый священник устроил перепалку с полицейскими

Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На видео было видно, что мужчина в рясе грубил правоохранителям, угрожал и вел себя неадекватно.

"Через полгода придут румыны. Знаешь молдавскую, румынский язык? Нет? Дорогой, я тебя! .. Бандеровцы! Ты хохол! Но завтра, запомни, я тебя на колени поставлю! .. Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб и расстреляю! Сволочи бандеровские! У тебя есть румынский паспорт", — сказал священник.

Правоохранители напомнили священнику, где он находится, но мужчину было уже не остановить:

"Украина — продажная шкура и уже нет Украины", - заявил он.



Как заявил адвокат во время судебного заседания, инцидент произошел из-за незнания священником украинского языка. Мужчину в итоге оштрафовали за вождение в нетрезвом виде на 17 тыс. грн. Также ему придется оплатить 454 грн судебного сбора. Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле гулял подвыпивший мужчина в одежде священника. Прохожим он показывал неприличные жесты. В полиции также сообщили, что он успел избить девушку.

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