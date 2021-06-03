Ребенка госпитализировали в больницу с серьезными травмами

В Тернополе на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик.

Об этом рассказал генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус в Facebook.

Школьная медсестра объяснила, что мальчика ударили входные двери, он потерял сознание. Медики, которых вызвали в школу, забрали ребенка в больницу с серьезными травмами.

"С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травмой носа юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", – сообщил Михаил Джус.

Также ранее сообщалось, что в Краматорске в средней школе ученики отправили преподавателя на больничную койку. Двое парней решили без разрешения взять средство защиты и умудрились сломать запорное устройство баллончика. Он распространял раздражающее вещество до полного опустошения.

Больше всех досталось мальчику, который сломал баллончик, а также учительнице, которая шла прямо за ним. Сейчас 7-классник находится в реанимационном отделении, его состояние стабилизировалось. А вот учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.