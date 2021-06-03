Шведская актриса и модель Бритт Экланд, сыгравшая в 1974 году подружку Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», удивила откровением

Так, 78-летняя актриса, некогда яркая блондинка, будоражащая фантазию, призналась о неудачном опыте с пластикой в попытке сохранить молодость и красоту. Бритт в интервью журналу Platinum заявила, что это была «самая большая ошибка в ее жизни», которая испортила ей лицо, пишет издание Express.

По словам актрисы, она сделала операцию в Париже. Изначально Бритт хотела всего лишь немного увеличить себе губы, но врач сплошь обколол их инъекциями экспериментального препарата, который в настоящее время в США, к примеру, вообще запрещен (речь о разновидности бычьего коллагена, который применяли в косметологии в качестве наполнителя для увеличения губ в девяностые годы прошлого века).

'Biggest mistake of my life' Bond Girl Britt Ekland says she ruined face with lip fillers https://t.co/qan8KeK7P7 pic.twitter.com/vWduCkWYOv — Daily Express (@Daily_Express) June 2, 2021

После неудачных манипуляций Бритт обратилась за помощью к другому врачу, надеясь, что ей помогут исправить ситуацию. Но это было уже необратимо. Тем не менее в течение 20 лет она делала болезненные уколы кортикостероидов, думая, что они «растопят» филлеры.

Former Bond girl Britt Ekland revealed why she regrets getting lip injections to enhance her appearance in a candid new interview.https://t.co/SyyiuOpQib — In Touch Weekly (@intouchweekly) June 3, 2021

По словам Экланд, каждый имеет право выбирать операцию. Свои она сделала в возрасте за 50. Но больше не хочет менять свою внешность, так как это все равно не делает ее моложе и не помогает в карьере.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают откровения "девушки Бонда" в Сети:

"Она была красивой... почему ??"

"О некоторых вещах лучше не говорить или не портить"

"Я понимаю липосакцию, если она все испортит, ты можешь надеть рубашку... Но нет рубашки для лица"

"По крайней мере, она честная"

"Что не так с некоторыми женщинами 😕"

"Извините, но она права... их нужно запретить. Никогда не встречал хорошего наполнителя для губ"

Rod Stewarts ex wishes she hadn't .. speaking of the Faces .. we're playing 70's now with Rod and the faceshttps://t.co/GPPVmoQ1Qt — Memory Lane Radio (@Memorylaneuk1) June 2, 2021

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