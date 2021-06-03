Полиция отрыла уголовное производство из-за произошедшего в детском саду

26 воспитанников детского сада и двое взрослых обратились к медикам скорой за помощью. Это произошло в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии выяснили, что дети в возрасте от 3 до 6 лет жаловались семейным врачам на плохое самочувствие. Медики диагностировали у них легкое пищевое отравление. После медицинской помощи пострадавших отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства.

Также ранее сообщалось, что в Тернополе на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик.

Школьная медсестра объяснила, что мальчика ударили входные двери, он потерял сознание. Медики, которых вызвали в школу, забрали ребенка в больницу с серьезными травмами.

Напомним, недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.